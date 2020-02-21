В России девочку допустили до финала ЧР по мини-футболу среди мальчиков

В отборочных соревнованиях она смогла стать лучшим бомбардиром.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на решение РФС. Юной футболистке екатеринбургского «Факела» Арине Акатьевой разрешили принять участие в финале первенства России по мини-футболу среди мальчиков. В пресс-службе отмечают, что надеются на поддержку россиянок, которые мечтают играть в футбол. Также в тексте сказано, что в противном случае сложилась бы несправедливая ситуация.

«История Арины внушает оптимизм, женский футбол в России интересен, нужен, и я верю, что станет популярным»,

— пишет Юмашева.

Отмечается, что девочку признали лучшим бомбардиром. Этот случай заставил РФС пересмотреть правила соревнований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе.