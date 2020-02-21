Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский спортсмен Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира, который проходит сейчас в Марселе.

Соперником 24-летнего теннисиста был итальянец Янник Синнер. По окончании трех сетов Медведев одержал победу со счетом 1:6, 6:1, 6:2. Встреча длилась почти полтора часа. Благодаря выигрышу, спортсмен прошел в четвертьфинал, где его противником станет французский теннисист Жиль Симон.

Итоги борьбы за участие в полуфинале будут известны в пятницу, 21 февраля. Отметим, что призовой фонд турнира весьма мотивирующий — победителю достанется почти 700 тысяч евро, то есть немногим меньше 50 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский СКА выиграл у нижегородского «Торпедо». Для армейцев эта победа стала десятой по счету. Следующий матч хоккеистам Северной столицы предстоит провести в Хельсинки.