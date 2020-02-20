В овертайме СКА одержал победу на нижегородским «Торпедо»

Следующий матч для хоккеистов СКА будет выездным, они сразятся с командой Хельсинки. Фото: Baltphoto

Следующий матч для хоккеистов СКА будет выездным, они сразятся с командой Хельсинки. Фото: Baltphoto

Петербургские хоккеисты обыграли нижегородское «Торпедо», завоевав победу в овертайме. Для СКА это — юбилейный, десятый выигрыш.

В четверг, 20 февраля, армейцы сразились с соперниками из Нижнего Новгорода в домашнем матче в Ледовом дворце. Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча окончилась со счетом 3:2, а решающую шайбу в ворота противника петербуржцы забросили в овертайме.

Победу удалось одержать благодаря действиям форварда СКА, Александра Барабанова. В пресс-службе клуба отмечают, что сегодня спортсмены впервые вышли на лед в новой форме, разработанной специально к Дню защитника Отечества, который празднуется 23 февраля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский футбольный клуб «Зенит» не намерен продлевать контракт с Олегом Шатовым.