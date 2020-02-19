Олег Шатов покинет «Зенит»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, представляющей интересы полузащитника «Зенита» Олега Шатова, рассказал о ситуации с футболистом.

Он отметил, что «Зенит» не предложит игроку новый контракт и летом Шатов станет свободным агентом, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии», — рассказал Ткаченко.

Шатов играет в составе «сине-бело-голубых» с 2013 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник Олег Шатов – талантливый игрок, который, к сожалению, страдает из-за травматизма. Оо этом рассказал Сергей Семак. По его словам, футболисту приходится долго восстанавливаться после матчей, он часто получает увечья, которые требуют особого внимания.