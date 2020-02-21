Невский «встал» из-за сломанного автобуса

Невский &#171;встал&#187; из-за сломанного автобуса
Почему автобус сломался - непонятно. Фото: https://vk.com/spb_today

Речь идет об участке дороги от Восстания до Александра Невского.

Об этом стало известно сегодня вечером, 21 февраля. Обо всем пишут очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автобус сломался на Невском проспекте и теперь из-за него перекрыта одна полоса. Непонятно, что стало причиной инцидента, но теперь движение по участку дороги затрудненно.

В комментариях петербуржцы жалуются на громоздкость общественного транспорта. Они считают, что куда более практичны маршрутки. Другие же пытаются отыскать, где же находится Староневский проспект, о котором пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по КАД. Обстоятельства столкновения транспортных средств и информация о возможных пострадавших не приводятся.

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