Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Самойлова покинула больницу спустя три дня. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Девушка выписалась из роддома в черном облегающем платье и модных туфлях.

Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг. Она тут же поделилась свежим снимком – на нем молодая мама предстала в черно платье, которые подчеркнуло безупречную фигуру. Единственное, виднеется не опавший живот, чего Самойлова ничуть не стесняется. Поклонники восхищены, ведь девушка даже не попыталась скрыть его за бесформенной одеждой.

В комментариях люди задаются вопросом: ну как можно выглядеть так после четырех родов? Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова родила Джигану долгожданного мальчика. В комментариях все поздравляют многодетных родителей и желают малышу здоровья. Другие звезды также не отстают и пишут теплые слова под милой фотографией.

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