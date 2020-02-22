HBO анонсировал выход нового эпизода «Друзей» этой весной

Американский телеканал HBO официально подтвердил выход нового часового эпизода культового сериала «Друзья». Серия будет показана на стриминговом сервисе HBO Max. Это произойдет в мае этого года.

Как сообщает WarnerMedia на своем сайте, в новом эпизоде зрители увидят весь главный актерский состав — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера. Каждый из актеров получит 2,5 млн долларов за участие в съемках. Есть вариант, что новый выпус пройдет в формате разговорного шоу.

О планах снять продолжение сериала из 90-х стало известно в ноябре прошлого года, однако тогда HBO и Warner Bros. отказались давать комментарии. Все причастные к съемкам эпизода также отвергали любую информацию о возобновлении сериала.

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