Незаконную рекламу с улиц Всеволожска уберут за полмиллиона рублей

Во Всеволожском районе Ленинградской области затраты на уборку незаконной рекламы составят почти 600 тысяч рублей.
Администрация района объявила закупку услуги на очистку муниципального образования от незаконной рекламы. Подрядчик проведет полсотни рейдов и ликвидирует таблички, баннеры и бумажные объявления, которые размещены на рекламных столбах и деревьях без необходимого разрешения. Зачищены также будут обочины региональных и областных дорог.
Все несанкционированные рекламы и объявления проверят на наличие юридического лица или адреса, которое их разместило.
На эти работы выделено 588 тысяч рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной ветер снес рекламный щит на Коломяжском.