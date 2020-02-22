«Зенит» и «Динамо» сыграли вничью

&#171;Зенит&#187; и &#171;Динамо&#187; сыграли вничью
Матч завершился со счетом 1:1. Фото: Pixabay

Команды вышли на поле в рамках товарищеского матча.

Встреча состоялась сегодня, 22 февраля. «Зенит» и белорусское «Динамо» встретились в рамках третьего зимнего сбора в Турции. В петербургской команде голами отличился Юрий Жирков, а в белорусской – Владислав Климович. В итоге матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Напоминаем, что это был заключительный выход «Зенита» на зимних сборах. В следующий раз они сыграют с «Локомотивом», но уже в рамках сезона Российской премьер-лиги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов сломал ногу спустя три дня после перехода в «Рубин».

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