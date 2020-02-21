Тарасов сломал ногу спустя три дня после перехода в «Рубин»

Тарасов сломал ногу спустя три дня после перехода в &#171;Рубин&#187;
Тарасов никак не комментирует травму. Фото: скриншот @kostenko.94

Футболист не сможет играть до конца сезона, а ведь именно на этот срок его арендовали.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает «Российская газета». Футболист Дмитрий Тарасов перешел в «Рубин» всего три дня назад и уже получил серьезную травму. Его госпитализировали после неудачного матча с «закрытым переломом со смещением левой малоберцовой кости, разрывом межберцового синдесмоза». Из-за травмы игрок не сможет выходить на поле в ближайшие пару месяцев – как минимум до конца сезона. Договор с Тарасовым как раз был рассчитан на этот период.

Комментируя инцидент, руководство «Рубина» отметило, что расторгать контракт с футболистом не будут, ведь он «часть нашей семьи».

«Ждем Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберет форму»,

— сказал Сайманов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасова назвали расистом из-за фото с парикмахером-азиатом.

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