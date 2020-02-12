Тарасова назвали расистом из-за фото с парикмахером-азиатом

Футболист пошутил о коронавирусе и был не понят не только подписчиками, но и футбольными организациями.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Футболист Дмитрий Тарасов выложил в своем Instagram-аккаунте фотографию с парикмахером-азиатом с подписью «коронавирус». Шутку оценили далеко не все – организация «Футбол против расизма в Европе», комментируя пост, заявила, что он расистский.

«В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными»,

— пояснили специалисты.

Тарасов принес извинения и заверил, что никого не хотел обижать. Они с другом ишь хотели посмеяться и ничего более.

«Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез»,

— попросил футболист, сообщает НТВ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Дмитрия Тарасова родилась дочь.