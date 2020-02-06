У Дмитрия Тарасова родилась дочь

Малышку назвали Анастасией – видимо, в честь мамы.

Об этом стало известно 5 февраля. Фотография второй вице-мисс России-2014 Анастасии Костенко появилась в Instagram-аккаунте экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. На ней девушка запечатлена с маленьким ребенком — игрок поблагодарил ее за ребенка и назвал ее «моя любовь».

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов – бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Они несколько лет состояли в браке, а затем футболист ушел к Костенко. Многие считают, что Тарасов хотел семью и детей, а Бузова – строить карьеру. Другие же уверены, что в их отношениях имели место быть измены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов дарит Костенко те же подарки, что и Бузовой. Футболиста подловили на отсутствии фантазии. Тем не менее, нынешняя супруга Тарасова очень счастлива.