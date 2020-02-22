Успенская заявила, что Собчак хочет «крови и зрелищ»

Певица пришла на шоу к телеведущей и после съемок у нее остались неприятные воспоминания.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем рассказала российская певица и автор романсов Любовь Успенская. Она пришла на передачу «Док-ток», чтобы поделиться своей проблемой, но столкнулась с цинизмом и непониманием. Артистка призналась, что не ожидала такого поведения со стороны телеведущей Ксении Собчак.

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу»,

— отметила Успенская.

Певица призналась, что ей сейчас непросто, но Собчак сделала только хуже. Успенская назвала ее «желтой журналисткой» и уверенно заявила, что той нужны только «крови и зрелищ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Листерман признался, что знакомил Собчак с богатыми мужчинами.