Дзюба получил травму на матче с «Динамо»

Футболиста осматривают врачи. Тренер надеется, что ничего серьезного не обнаружат.

Об этом стало известно 22 февраля. Обо всем сообщает Sport24. Артем Дзюба принял участие в матче против минского «Динамо», в рамках которого не очень удачно приземлился после падения. По предварительным данным, его толкнули. После этого Дзюба вышел на второй тайм, но спустя время попросил замену. Футболиста осматривают врачи и главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что с Дзюбой будет все хорошо.

«Все остальные здоровы»,

— подчеркнул Семак.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Динамо» состоялась в эту субботу и завершилась со счетом 1:1.

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