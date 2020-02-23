На Урале неизвестный благотворитель спас жизнь трехмесячной девочке, пожертвовал 29 миллионов рублей

Молодые родители Юрий и Татьяна Овечкины узнали, что их месячной дочери Алисе требует самое дорогое лекарство в мире прямо под Новый год.

30 декабря медики поставили новорожденной девочке страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия (СМА). Испуганные супруги не отчаялись и сразу же объявили сбор на сумму. Коварность генетического заболевания в том, что получить препарат необходимо как можно скорее, так как болезнь активно прогрессирует.

В течение двух месяцев Овечкины рассказывали в социальных сетях о процессе сбора средств. В пятницу, 21 февраля, когда до закрытия сбора оставалось буквально несколько дней, Алисе буквально спас жизнь благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Он пожертвовал на лечение девочки недостающие 29 миллионов рублей в день, когда малышке исполнилось три месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе благотворительной акции в Петербурге удалось собрать две тонны одежды.