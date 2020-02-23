На Урале неизвестный благотворитель спас жизнь трехмесячной девочке, пожертвовал 29 миллионов рублей

На Урале неизвестный благотворитель спас жизнь трехмесячной девочке, пожертвовал 29 миллионов рублей
Благодаря человеку, пожелавшим остаться анонимным, трехмесячная девочка будет жить здоровой и полноценной жизнью. Фото: pixabay.com

Молодые родители Юрий и Татьяна Овечкины узнали, что их месячной дочери Алисе требует самое дорогое лекарство в мире прямо под Новый год.

30 декабря медики поставили новорожденной девочке страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия (СМА). Испуганные супруги не отчаялись и сразу же объявили сбор на сумму. Коварность генетического заболевания в том, что получить препарат необходимо как можно скорее, так как болезнь активно прогрессирует.

В течение двух месяцев Овечкины рассказывали в социальных сетях о процессе сбора средств. В пятницу, 21 февраля, когда до закрытия сбора оставалось буквально несколько дней, Алисе буквально спас жизнь благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Он пожертвовал на лечение девочки недостающие 29 миллионов рублей в день, когда малышке исполнилось три месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе благотворительной акции в Петербурге удалось собрать две тонны одежды.

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