В Петербурге магазины остались без продукции Пискаревского молокозавода

Петербургские супермаркеты сети «Prisma» и «Реалъ» и более ста единичных магазинов остались без продукции Пискаревского молочного завода.

Это произошло из-за закрытия компании «Клевер», единственного дистрибутора молочной продукции предприятия. Заместитель руководителя завода Георгий Житмарев подчеркивает, что на данный момент «Пискаревский молочный завод» прикладывает все возможные усилия для разрешения сложившейся ситуации.

Так, «Семишагофф» уже начал прямое взаимодействие с производителем. «Prisma» и «Реалъ» также в ближайшее время начнут сотрудничать с молокозаводом. Житмарев отмечает, что закрытие «Клевера» стало неожиданностью не только для ретейлеров, но и для самого поставщика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть супермаркетов «Prisma» может покинуть Финляндию. Причиной тому — забастовка профсоюзов.