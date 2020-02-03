Магазины Prisma могут закрыться по всей Финляндии

В стране пройдет забастовка профсоюзов, в которой примут участие около 50 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем пишет Yle. Забастовка профсоюзов пройдет в Финляндии в конце текущего месяца, в результате чего могу закрыться все магазины Prisma – как минимум на два дня. В акции собираются принять участие 50 тысяч человек – сотрудники логистической компании Inex Partner и супермаркетов Prisma. Отмечается, что причиной стали дополнительные рабочие часы, которые ввели по стране в рамках договора о конкурентоспособности.

Напоминаем, что в России работают 15 магазинов, они тоже постепенно закрываются.

ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на набережной Мойки в Петербурге летом появится новая Prisma.