Житель Ленобласти стал жертвой нападения мигранта

Житель Ленобласти стал жертвой нападения мигранта
Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района Ленобласти задержали мигранта, избившего мужчину палкой.

Об инциденте стало известно в субботу, 22 февраля. В результате нападения в четверг, 20 февраля, пострадавшего доставили из поселка Лесколово в реанимацию. Спустя сутки, в пятницу, полицейские задержали подозреваемого в избиении, 23-летнего гражданина ближнего зарубежья.

Выяснилось, что в ходе внезапно возникшего между мужчинами конфликта, мигрант схватил палку и начал избивать оппонента. Сейчас медики оценивают состояние жителя Ленобласти как крайне тяжелое. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга девушка избила преподавательницу. Мать одного из учеников школы №540 разозлилась и напала на педагога.

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