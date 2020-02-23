В Приморском районе у старушки похитили 700 тысяч рублей

Мошенники позвонили 88-летней пенсионерки и обманным путем заставили женщину перевести на чужие банковские счета, в общей сложности, около 700 тысяч рублей.

В субботу, 22 февраля пожилая жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы и рассказала о том, что её обокрали. Злоумышленник позвонил пенсионерке на мобильный и, в ходе разговора, убедил перевести на банковский счет огромную сумму.

Старушка лишилась семисот тысяч рублей. Полицейские разыскивают злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти мигрант избил незнакомца палкой. Пострадавший мужчина попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Злоумышленника задержала полиция.