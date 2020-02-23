Петербуржцы вышли на покос травы в февральское воскресенье

В Петродворцовом районе Петербурга мужчины вышли на зимний покос травы. Их заметили утром в воскресенье, 23 февраля, у Ропшинского шоссе.

Очевидцы опубликовали в соцсетях ролик, на котором несколько мужчин с газонокосилками ровняют траву вдоль теплотрассы. Видео выложили в группе «Бабушки Петергофа» во «ВКонтакте».

«Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Но это так. Настоящие мужчины на 23 февраля вышли на зимний покос», — написал автор поста.

Вероятно, выйти на покос в феврале мужчины решили из-за теплой погоды. Температура воздуха в воскресенье достигла плюс 4 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и пригородах зацвели подснежники. Цветы заметили в Приморском и Фрунзенском районах. Снимками местные жители поделились в соцсетях.