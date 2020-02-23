СКА вырвался вперед в матче с Йокеритом

СКА вырвался вперед в матче с Йокеритом
ХК СКА. Фото: официальный сайт ХК СКА

Петербургский СКА вышел в лидеры в матче с финским Йокеритом. Третью шайбу «армейцам» принес Евгений Кетов.

Команды встретились 23 февраля на «Хартвелл Арене» в Финляндии в рамках предпоследнего тура регулярного чемпионата КХЛ. Счет на табло составляет 3:1 в пользу петербургского клуба.

Первой шайбой в матче отметился финский хоккеист Микко Лехтонен. Затем гол забросил «армеец» Кирилл Марченко. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Вырваться вперед петербургский клуб сумел во втором периоде. Голами друг за другом отметились Иван Морозов и Евгений Котов.

Напомним, СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда квалифицировалась в плей-офф Кубка Гагарина и выиграла свой дивизион. «Йокерит» по итогам прошедших матчей занимает третью строчку, отставание его составляет пять очков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
йокерит кхл новости спб ска финляндия хоккей
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА вырвался вперед в матче с Йокеритом
Петербуржцы вышли на покос травы в февральское воскресенье
Лещенко стало стыдно из-за откровенного клипа Линдеманна
Самбурская рассказала, почему мечтает уехать из России
Российские боевые самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Петербург, Финляндию и Ленобласть предлагают объединить в экономическую зону
Американец, верящий в плоскую Землю, погиб при попытке полета на ракете
В лесу в Репино нашли сумку с боеприпасами и огнестрельным оружием