СКА вырвался вперед в матче с Йокеритом

Петербургский СКА вышел в лидеры в матче с финским Йокеритом. Третью шайбу «армейцам» принес Евгений Кетов.

Команды встретились 23 февраля на «Хартвелл Арене» в Финляндии в рамках предпоследнего тура регулярного чемпионата КХЛ. Счет на табло составляет 3:1 в пользу петербургского клуба.

Первой шайбой в матче отметился финский хоккеист Микко Лехтонен. Затем гол забросил «армеец» Кирилл Марченко. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Вырваться вперед петербургский клуб сумел во втором периоде. Голами друг за другом отметились Иван Морозов и Евгений Котов.

Напомним, СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда квалифицировалась в плей-офф Кубка Гагарина и выиграла свой дивизион. «Йокерит» по итогам прошедших матчей занимает третью строчку, отставание его составляет пять очков.