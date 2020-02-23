В доме бывшего главы МИД Украины произошло убийство

Старицкому было 56 лет. Фото: http://www.atlanticgrouplimited.com

Старицкому было 56 лет. Фото: http://www.atlanticgrouplimited.com

Под Киевом, в доме Леонида Кожары, бывшего министра иностранных дел Украины, убили экс-руководителя телеканала «Интер» Сергея Старицкого.

Инцидент произошел, предположительно, в пятницу, 21 февраля. В доме Кожары, который умер в 2014 году, находились супруги и их посетитель, Сергей Старицкий. Как произошло убийство, неизвестно, однако, согласно материалам Нацполиции Украины, присутствовавшие употребляли спиртные напитки. Смерть гендиректора холдинга Alantic Group подтвердили в компании.

Женщина во время совершения преступления находилась в другой комнате. Правоохранителям удалось установить, что выстрел произвели из пистолета, зарегистрированного на Кожару. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Следственного управления МВД по Петербургу и области подал заявление об отставке.