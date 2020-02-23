Глава ГСУ по Петербургу и области подал в отставку

Замначальника ГСУ по Петербург и области Олег Андропов. Фото: www.78.мвд.рф

Замначальника ГСУ по Петербург и области Олег Андропов. Фото: www.78.мвд.рф

Генерал-майор юстиции Олег Андропов, возглавляющий Следственное управление МВД обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля. Замглавы ГУ МВД по Петербургу и области подал заявление об отставке на имя министра МВД РФ Владимира Колокольцева. Издание 47news отмечает, что полномочиями освобождения от данной должности обладает лишь президент Владимир Путин.

Однако причины ухода Антропова остаются неизвестными. И до, и после назначения начальником управления МВД Романа Плугина генерал-майор находился на хорошем положении на службе. Возможно, глава ГСУ займет аналогичный пост в другом регионе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель начальника Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев оставил свою должность.