Замглавы КРТИ Сергей Румянцев ушел в отставку

Замглавы КРТИ Сергей Румянцев ушел в отставку
Сергей Румянцев. Фото: gov.spb.ru

Заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Румянцев ушел с должности по собственному желанию.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу комитета, в ведомстве подтвердили отставку зампреда. Известно, что Румянцев написал заявление по собственному желанию. В КРТИ отметили, что он пока не называет свою новую должность.

Румянцев работал на должности зампредседателя с марта 2018 года. До него эту должность занимал Андрей Семчаков, ставший первым зампредом. Сейчас Семчаков работает временно исполняющим обязанности председателя КРТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Корягин покинул должность главы ВЦКП.

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