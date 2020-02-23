Трехлетняя девочка погибла после ДТП у Невского лесопарка

В одной из больниц скончалась трехлетняя девочка. Травмы она получила в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти днем 23 февраля.

«Поступила информация о том, что ранее пострадавший в ДТП ребенок скончался», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Девочка находилась на заднем сидении автомобиля Volkswagen, который столкнулся с Toyota на автодороге «Петербург — Свердлова — Всеволожск». Как уточнили в УГИБДД, она была пристегнута обычным ремнем без специального удерживающего устройства.

Машина после столкновения с Toyota вылетела в кювет. Ребенка увезли на скорой в тяжелом состоянии.

Информация о других пострадавших не поступала. За рулем Volkswagen находился мужчина 1987 года рождения, Toyota управлял мужчина 1952 года рождения.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Проводится поверка.