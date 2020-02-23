Пьяный пешеход попал под колеса Skoda Rapid на Лермонтовском проспекте

В Адмиралтейском районе Петербурга автомобиль Skoda Rapid совершил наезд на пешехода. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Авария произошла в районе 19:35 часов в воскресенье, 23 февраля. Автомобиль Skoda Rapid двигался от Садовой улицы в сторону набережной реки Фонтанки. За рулем машины находился мужчина 1982 года рождения.

Недалеко от дома 35 по Лермонтовскому проспекту автомобиль совершил наезд на пешехода — мужчину 1985 года рождения. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Дорогу мужчина пытался перебежать вне зоны пешеходного перехода.

«В результате пешеход получил тяжелые травмы и госпитализирован», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП в Ленобласти скончалась трехлетняя девочка.