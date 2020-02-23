Белый дом отрицает вмешательство россиян в выборы

Белый дом отрицает вмешательство россиян в выборы
Россию обвиняли в оказании помощи Трампу занять должность президента. Фото: https://pixabay.com

Сообщается, что американская разведка не имеет доказательств о попытке хакеров вторгнуться в процесс выбора президента США в пользу Трампа.

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен на телеканале CBS News.

Стоит напомнить, что, на случай вторжения и попыток провокаций от хакеров из России, у военных США заготовлен ответ. В одном из вариантов рассматривается возможность обнародования компромата на известных в России богатых людей и членов правительства.

Таким образом, с помощью «киберответа» США готовятся защищаться, если снова поймут, что готовится попытка срывов, как это было в 2016 году. Тогда, согласно выводам американской разведки, Москва вмешалась в выборы с помощью социальных сетей, в которых выкладывала заведомо ложную информацию и создавала напряжение в обществе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США ужесточает правила выдачи грин-карт.

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