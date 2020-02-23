США ужесточает правила выдачи грин-карт

США ужесточает правила выдачи грин-карт
Фото: pixabay.com

С 24 февраля в Соединенных Штатах Америки процедура получения грин-карты значительно усложнится для категорий граждан, рассчитывающих жить на пособия от государства.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее Верховный суд Америки отклонил иск, требовавший запрета этих правил на территории штата Иллинойс. В заявлении властей Соединенных Штатов отмечается, что они поддерживают решение Верховного суда.

Усложненная процедура получения грин-карты грозит людям, пользующимся льготным страхованием Medicaid, а также участвующим в программе льготного приобретения жилья и получения продуктов питания по талонам. В зоне риска оказываются также граждане, страдающие от заболеваний, которое могут потребовать дорогостоящего лечения или повлиять на дееспособность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тенерифе по запросу США задержана гражданка РФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
америка грин-карта политика ужесточение визового режима
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе BMW превратилась в груду металла, столкнувшись с автобусом
В Зеленогорске опасно раскачалась кабинка на колесе обозрения
США ужесточает правила выдачи грин-карт
Житель Ленобласти стал жертвой нападения мигранта
Вечерний воскресный рейс из Петербурга в Москву отменен
Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина
Руководитель «Ночлежки» считает Петербург гуманнее Москвы
В Казанском соборе освятили фигуру двуглавого орла, которую отправят в ...