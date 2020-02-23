США ужесточает правила выдачи грин-карт

С 24 февраля в Соединенных Штатах Америки процедура получения грин-карты значительно усложнится для категорий граждан, рассчитывающих жить на пособия от государства.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее Верховный суд Америки отклонил иск, требовавший запрета этих правил на территории штата Иллинойс. В заявлении властей Соединенных Штатов отмечается, что они поддерживают решение Верховного суда.

Усложненная процедура получения грин-карты грозит людям, пользующимся льготным страхованием Medicaid, а также участвующим в программе льготного приобретения жилья и получения продуктов питания по талонам. В зоне риска оказываются также граждане, страдающие от заболеваний, которое могут потребовать дорогостоящего лечения или повлиять на дееспособность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тенерифе по запросу США задержана гражданка РФ.