На Тенерифе задержали россиянку по запросу США

Перед вылетом с испанского острова Тенерифе была задержана гражданка РФ, сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений».
Девушку задержали в соответствии с международным ордером на арест, выданным властями Соединенных Штатов. Как сообщает «ТАСС», американское министерство юстиции отказалось от комментариев относительно гражданки РФ.
Россиянка отправилась в командировку, но при вылете у нее возникли проблемы. Ее обвиняют в передаче биометрических данных третьим лицам.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудники Россельхознадзора изъяли более 500 кг незаконных продуктов в ручной клади.