На Тенерифе задержали россиянку по запросу США

На Тенерифе задержали россиянку по запросу США
Девушку задержали. Фото: pixabay

Перед вылетом с испанского острова Тенерифе была задержана гражданка РФ, сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений».

Девушку задержали в соответствии с международным ордером на арест, выданным властями Соединенных Штатов. Как сообщает «ТАСС», американское министерство юстиции отказалось от комментариев относительно гражданки РФ.

Россиянка отправилась в командировку, но при вылете у нее возникли проблемы. Ее обвиняют в передаче биометрических данных третьим лицам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудники Россельхознадзора изъяли более 500 кг незаконных продуктов в ручной клади.

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