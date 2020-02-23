На Кубке легенд чуть не случился скандал

До этого россияне выигрывали 11 раз подряд. Фото: legendscup_official в Instagram.

До этого россияне выигрывали 11 раз подряд. Фото: legendscup_official в Instagram.

На Кубке легенд чуть не случился скандал

Игра была остановлена на 10 минут из-за ухода с поля команды Звезд футбола.

Матч состоялся сегодня, 23 февраля в Москве на арене «Лужники». Впервые за всю историю турнира победу не одержала сборная России. Она уступила команде Звезд со счётом 5:6.

Ситуация накалилась, когда на табло был счет 4:4. Тогда главный судья матча Александра Пономарева показала сразу две красные карточки соперникам сборной России, а именно Йону Арне Риисе и Йосси Бенаюну. Судье не понравились их разговоры с арбитром. Негативная реакция не заставила себя ждать — команда Звёзд покинула поле.

Пришлось прибегнуть к долгим переговорам, чтобы матч был продолжен. В итоге, футболисты все же вернулись на поле, а цвет их карточек сменился на желтый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России девочку допустили до финала ЧР по мини-футболу среди мальчиков.