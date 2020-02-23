Петербург находится на втором месте по количеству отцов-одиночек в России

В честь Дня защитника Отечества Росстат поведал, что говорит статистика о российских мужчинах.

По большому количеству отцов-одиночек отличились Москва, Санкт-Петербург, Красноярский Край, Татарстан, Свердловская и Нижегородская области.

Также, на сайте всероссийской переписи населения были приведены и другие факты. Например, больше половины мужчин считают, что первый брак регистрировать обязательно. Средний возраст женихов — 27,5 лет. К 30 годам мужчина, как правило, уже либо находится в браке, либо в нем уже побывал.

Больше же создать семью стремятся мужчины с образованием, будь то среднее профессиональное или высшее. Половина мужчин хотела быть быть иметь двоих детей.

Всего в России насчитывается 68115300 мужчин. Согласно статистике, самое главное для мужчин в России — счастье семьи, наличие детей и хорошие жилищные условия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в третьем чтении принят закон о материнском капитале.