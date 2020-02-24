Пьяный мужчина разбил припаркованный автомобиль на Демьяна Бедного

Пьяный мужчина разбил припаркованный автомобиль на Демьяна Бедного
Машине досталось прилично. Фото: vk.com/spb_today

Причина такой агрессии на транспортное средство — неизвестна.

Поздним вечером 23 февраля в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «Вконтакте» свидетелем ситуации было опубликовано фото и видео. На видео видно как пьяный мужчина, еле стоящий на ногах, буквально избивает автомобиль во дворе дома по улице Демьяна Бедного. Им было разбито лобовое стекло, были предприняты попытки оторвать ручки и боковые стекла. Неизвестно, сколько продолжалось подобное действо.

Неравнодушными гражданами были вызваны сотрудники полиции, которые задержали ночного вредителя. Кем является владелец автомобиля пока непонятно. Все будет устанавливаться уже правоохранительными органами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный устроил серию автомобильных поджогов в Выборге. Тогда, в ночь с 12 на 13 февраля, неизвестный устроил два поджога с разницей в час.

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