Неизвестный устроил серию автомобильных поджогов в Выборге

Неизвестный устроил серию автомобильных поджогов в Выборге
Оба автомобиля поджег неизвестный мужчина. Фото: Baltphoto

В Выборге злоумышленник устроил два поджога с разницей в час, пострадали «Форд» и «Сааб». Нарушителя разыскивает полиция.

Первой с заявлением в правоохранительные органы обратилась владелица «Форда». Поджог произошел в ночь с 12 на 13 февраля. Автомобиль был припаркован возле дома №38 по Морской набережной. У иномарки полностью выгорел моторный отсек, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Второй пострадавший обратился в полицию меньше часа спустя. От действий преступника его «Сааб» пострадал немного меньше: у машины повредился лакокрасочный слой на капоте. Стражи порядка разыскивают серийного поджигателя. Судя по записям с камер наблюдения, им оказался мужчина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 15 февраля в городе Луга вспыхнула баня. Из объятого огнем 18-метрового помещения спасателям удалось вынести 27-летнего мужчину.

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