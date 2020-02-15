В Луге из полыхающей бани спасли мужчину

В Луге из полыхающей бани спасли мужчину
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Фото: Baltphoto

В Лужском районе Ленинградской области спасателям пришлось тушить пожар, разгоревшийся в 18-метровом помещении бани. Пожарным удалось вызволить из огня молодого человека.

Возгорание произошло в здании по улице Смоленской в городе Луга. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на пульт дежурного около 12:30 в субботу, 15 февраля. Пожар полностью охватил баню, площадью 18 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились восемь спасателей и две единицы спецтехники. Спустя сорок минут пожарным удалось ликвидировать возгорание. К несчастью, в бане находился 27-летний мужчина. Его удалось вынести из бани живым, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на воскресенье произошел пожар на территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале.

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