В Луге из полыхающей бани спасли мужчину

В Лужском районе Ленинградской области спасателям пришлось тушить пожар, разгоревшийся в 18-метровом помещении бани. Пожарным удалось вызволить из огня молодого человека.

Возгорание произошло в здании по улице Смоленской в городе Луга. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на пульт дежурного около 12:30 в субботу, 15 февраля. Пожар полностью охватил баню, площадью 18 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились восемь спасателей и две единицы спецтехники. Спустя сорок минут пожарным удалось ликвидировать возгорание. К несчастью, в бане находился 27-летний мужчина. Его удалось вынести из бани живым, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами.

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