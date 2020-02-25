Беглов попросил петербуржцев с пониманием отнестись к сложностям в связи с коронавирусом

Беглов попросил петербуржцев с пониманием отнестись к сложностям в связи с коронавирусом
Беглов объяснил, что меры, принимаемые врачами, необходимы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник попросил жителей Северной столицы с терпением и пониманием отнестись к необходимым мерам профилактики коронавируса.

Текущую ситуацию с принимаемыми профилактическими мерами против распространения коронавируса Беглов обсудил с правительством Петербурга на заседании во вторник, 25 февраля. Глава Петербурга призвал горожан с пониманием отнестись к тем или иным требованиям медиков, связанных с проверками на коронавирус.

В ходе заседания также выступил начальник комитета по здравоохранению, который прокомментировал увольнение руководителя Боткинской больницы после побега оттуда нескольких пациентов. У них подозревали наличие коронавируса. Глава комитета объяснил увольнение следствием «проблем, в том числе санитарно-эпидемиологических».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса выросло до 2,6 тысяч человек.

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