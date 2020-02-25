В Ленобласти не хватает медиков в больницах

Во всех районах Ленинградской области не хватает врачей в медицинских учреждениях.

Как сообщил глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин в ходе встречи областного губернатора Александр Дрозденко с депутатами областного ЗакСобрания, самая большая нехватка медиков наблюдается в медучреждениях следующих областных районов: Тосненский(51,8%), Волховский (53,5%), Волосовский (56,9%) и Кировский (58%).

Наиболее высокие показатели комитет зафиксировал во Всеволожском (73,3%), Кингисеппском (71,5%), Приозерском (66,8%) и Тихвинском (68, 6%) районах Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru , что Беглов призвал сократить срок записи к врачам до двух недель. Беглов привел в пример Финляндию, где он не так давно побывал с официальным визитом. Градоначальник отметил, что там жители не сталкиваются с подобными проблемами.