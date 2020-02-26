Ушел из жизни петербургский коллекционер Валентин Носкин

В Петербурге скончался известный в своих кругах коллекционер Валентин Носкин, создавший проект «Открытый музей». Его смерть наступила в ночь на 25 февраля.

О смерти коллекционера сообщил его знакомый Илья Вереск на своем Facebook-аккаунте. По словам мужчины, Носков на протяжении полугода страдал от болезни. Вереск отметил, что коллекционера знали все называющие себя культурными петербуржцы. Он также отметил, что болезнь не помешала ему оставаться активным до дня своей смерти.

«Все любили его, как отца», — написал Вереск.

Мужчина написал, что смерть коллекционера стало большой утратой и скорбью для города на Неве.

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