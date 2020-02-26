В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый вербовщик террористов

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый вербовщик террористов
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: pixabay.com

Петербургские стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в содействии террористической деятельности и участии в финансировании террористов.

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Петербургу, по данным правоохранителей, задержанный с декабря 2018 года по январь 2019 года уговаривал двух человек к участию в международной террористической организации, запрещенной на территории России.

Он также подозревается в переводе около шести тысяч рублей на финансирование террористической организации.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали другого 32-летнего мужчину. Его подозревают в содействии террористической деятельности.

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