В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый вербовщик террористов

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: pixabay.com

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: pixabay.com

Петербургские стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в содействии террористической деятельности и участии в финансировании террористов.

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Петербургу, по данным правоохранителей, задержанный с декабря 2018 года по январь 2019 года уговаривал двух человек к участию в международной террористической организации, запрещенной на территории России.

Он также подозревается в переводе около шести тысяч рублей на финансирование террористической организации.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали другого 32-летнего мужчину. Его подозревают в содействии террористической деятельности.