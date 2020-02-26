Петербургские трамваи снова попали в Книгу рекордов

Было установлено два рекорда, которые назвали уникальными и нетипичными.

«ПК транспортные системы» произвел 21 один трамвай «Витязь-М» по заказу города прошлым летом. Компания показала удивительные результаты по скорости — один вагон трамвая производился за 5 дней. Сейчас все трамваи уже в работе на Юго-Западе северной столицы. Данное обновление трамвайного парка весьма улучшило качество жизни жителей города. Ведь трамваи нового типа качественнее и быстрее, поэтому им отдается большее предпочтение.

Также, «ПК транспортные системы» поставили электрический транспорт и в Москву. Рекорд заключился в том, что по одному контакту в город было доставлено 300 вагонов всего за 2 года 6 месяцев и 6 дней.

Сборочное производство трамваев «Невский завод электрического транспорта» открыто в городе в 2018 году. Оно одно из самых новейших в Европе.

Рекорды отметились дипломами «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицы Петербурга в честь годовщины снятия блокады вернулись трамваи военных лет.