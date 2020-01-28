На улицы Петербурга в честь годовщины снятия блокады вернулись трамваи военных лет

Символично, что легендарный ленинградский трамвай ЛМ-33 вернулся на улицы города накануне «Года памяти и славы» Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Символично, что легендарный ленинградский трамвай ЛМ-33 вернулся на улицы города накануне «Года памяти и славы» Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

В Музее городского электрического транспорта состоялась акция памяти, в которой приняли участие петербуржцы всех возрастов.

В полдень, 27 января, легендарные модели трамваи времен Великой Отечественной войны, МС и ЛМ-33, вновь проехались по улицам Северной столицы. Помимо этого, СПб ГУП «Горэлектротранс» организовал памятное мероприятие, посвященное 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие ветераны, школьники, а также студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса.

В рамках торжественного события, на Васильевском острове прошел концерт хора ветеранов и творческое выступление учащиеся школы №543.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Германии направит двенадцать миллионов евро для помощи петербуржцам, пережившим блокаду Ленинграда.