МИД РФ переговорит с Германии о выплатах блокадникам

МИД РФ переговорит с Германии о выплатах блокадникам
Германия хочет искупить вину предков. Фото: pixabay.com

До этого правительство страны выделило 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Департамент информации и печати МИД РФ. Германия выделила 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов, но при этом Россия ожидает, что страна задумается об индивидуальных выплатах для блокадников. Этому вопросу собираются посвятить следующие переговоры. В дипведомстве отметили, что широкий добрый жест позволит не только улучшить качество медобслуживания, но также «послужит делу исторического примирения между народами обеих стран».

Напоминаем, что Германия пообещала предоставить медицинское оборудование и создать Центр встреч блокадников. Страна таким образом старается искупить вину нацистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в честь годовщины снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн.

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МИД РФ переговорит с Германии о выплатах блокадникам