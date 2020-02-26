В Кремле прокомментировали слова Суркова об «обнулении» президентских сроков

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление экс-помощника Путина Владислава Суркова об «обнулении» отсчета количества президентских сроков после внесения поправок в Конституцию.

Бывший сотрудник Администрации президента утверждал о необходимости начать новый отсчет количества сроков пребывания у власти главы государства после принятия поправок к Конституции. В среду, 26 февраля, замглавы Администрации объяснил журналистам, что высказывание Суркова — лишь его личное мнение.

Песков подчеркнул, что Владислав Юрьевич выражает свою позицию как гражданин, как россиянин, но не как сотрудник Администрации президента или другой государственной организации. Поэтому воспринимать его слова как официальное заявление, невозможно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о спортивных увлечениях Владимира Путина.