В Кремле прокомментировали слова Суркова об «обнулении» президентских сроков

В Кремле прокомментировали слова Суркова об &#171;обнулении&#187; президентских сроков
Владислав Сурков покинул пост помощника президента в феврале. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление экс-помощника Путина Владислава Суркова об «обнулении» отсчета количества президентских сроков после внесения поправок в Конституцию.

Бывший сотрудник Администрации президента утверждал о необходимости начать новый отсчет количества сроков пребывания у власти главы государства после принятия поправок к Конституции. В среду, 26 февраля, замглавы Администрации объяснил журналистам, что высказывание Суркова — лишь его личное мнение.

Песков подчеркнул, что Владислав Юрьевич выражает свою позицию как гражданин, как россиянин, но не как сотрудник Администрации президента или другой государственной организации. Поэтому воспринимать его слова как официальное заявление, невозможно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о спортивных увлечениях Владимира Путина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владислав сурков дмитрий песков кремль президентский срок россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В УФАС Петербурга от жителей Красногвардейского района поступило более 60 ...
ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом
В ходе рейда по Петербургу и Ленобласти сотрудники ГИБДД выявили 50 ...
Олимпийская чемпионка ждёт от Логинова извинений за допинг
Лоза иронично высказался о популярности актера Петрова
В Кремле прокомментировали слова Суркова об «обнулении» ...
Путин отреагировал на призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
В Ленобласти на благоустройство дворов выделят более 200 млн рублей