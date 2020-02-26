Путин отреагировал на призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Российский президент Владимир Путин возмутился призывами интернет-пользователей убивать детей сотрудников Росгвардии.

Глава государства отреагировал на эти призывы в рамках проекта «20 вопросов Путину» ТАСС. Путин считает, что такие призывы могут привести к дисбалансу ситуации в России, а после «мало не покажется».

Российский лидер также подчеркнул, что росгвардейцы честно выполняют свой долг и в случае надобности могут и «под пули полезть» ради интересов страны, общества и «конкретных граждан».

Также президент назвал сотрудников Росгвардии трепетными и ранимыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин отметил положительную роль общества в деле Голунова. При этом он, отметил, что на протестных акциях «просто так» никого не бьют.