Путин отметил положительную роль общества в деле Голунова

Президент России Владимир Путин заявил, что общество сыграло положительную роль в деле журналиста Ивана Голунова.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо. По этому событию работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан»,— сказал Путин, сообщает ТАСС.

При этом он, отметил, что на протестных акциях «просто так» никого не бьют. По его словам, чтобы выразить свое мнение, необязательно ходить на несанкционированные акции. Путин отметил, что для этого есть интернет и СМИ.

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности. Несмотря на тщательную подготовку Голунова к появлению в зале суда, — бронежилет и трое сопровождающих сотрудников ФСБ.