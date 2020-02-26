Мнительные петербуржцы донимают медиков после встречи с китайцами

В Петербурге усилились панические настроения из-за эпидемии коронавируса. Мнительные горожане донимают звонками больницы и Роспотребнадзор после встречи с азиатами в общественных местах.

«Сейчас поступают звонки от граждан. Они говорят о том, что встретились в булочной с китайцами и теперь хотят сдать анализ на коронавирус. Этого не нужно делать», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве призвали горожан адекватно оценивать ситуацию и не придаваться панике. Далеко не всегда азиат из булочной — выходец из КНР. Он может быть как гражданином Кореи или Японии, так и нашим соотечественником. Что важнее, гражданство Китая не делает человека носителем коронавирусной инфекции.

При первых признаках ОРВИ петербуржцев просят обращаться к доктору. В случае, если гражданин недавно был в стране с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, его направят в инфекционный стационар для обследования и сдачи анализа на коронавирусную инфекцию. В остальных случаях пациент, скорее всего, болен ОРВИ, гриппом или ОРЗ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил лицензию на использование тест-системы, с помощью которой проводится анализ на коронавирус нового типа.