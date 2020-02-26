Эмбер Херд, обвиненную в насилии над Деппом, просят убрать из фильма «Аквамен 2»

Поклонники создали петицию, которую уже подписали более 360 тысяч человек.

Об этом стало известно 26 февраля. Петиция появилась на одном из сайтов для сбора подписей. Ее авторы просят создателей кинокомикса «Аквамен 2» выбрать другую актрису для роли Меры. Сейчас в фильме снимается Эмбер Херд, ставшая участницей скандала. Против появления артистки в ленте высказались более 360 тысяч человек – пока что режиссер никак не комментирует просьбу фанатов.

Напоминаем, что Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, обвиняла звезду в домашнем насилии. В результате карьера актера была почти что разрушена – его лишали ролей и не предлагали работу, он занимался в основном музыкой. Теперь же Депп предоставил доказательства, согласно которым Эмбер Херд сама частенько выступала агрессором. Девушка тушила сигареты об экс-супруга, кидались в него тяжелыми предметами и провоцировала на конфликт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джонни Депп предоставил почти сотню видео с нападающей Эмбер Херд.