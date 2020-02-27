Астрономы обнаружили пригодную для жизни экзопланету

Ученым из Кембриджского университета удалось выяснить, что на планете K2-18b, которая находится вне Солнечной системы, могут быть все условия для существования жизни земного типа.

Советующее исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Экзопланета K2-18b была обнаружена в 2015 году. С тех пор ученые изучали ее характеристики. Она имеет радиусом в 2,6 раза больше, и с массу в 8,6 раз больше, чем у Земли. Кроме того, был обнаружен главный признак, который позволил сказать, что на этой экзопланете теоретически могла бы существовать жизнь земного типа: выяснилось, в атмосфере планеты присутствует значительное количество водяного пара.

Исследователи подтвердили, что атмосфера K2-18b богата водородом и содержит значительное количество водяного пара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые рассказали о новом условии зарождения инопланетной жизни. Открытие сделали исследователи из Великобритании. С их слов, на первых этапах существования планеты, которая в дальнейшем может стать обитаемой, из-за высокой температуры на ней не смогут существовать важные для живых организмов вещества.