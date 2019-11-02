Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни

Ученые рассказали о новом условии зарождения инопланетной жизни. Открытие сделали исследователи из Великобритании.

С их слов, на первых этапах существования планеты, которая в дальнейшем может стать обитаемой, из-за высокой температуры на ней не смогут существовать важные для живых организмов вещества. После остывания звезды на нее попадают вещества с падением других объектов.