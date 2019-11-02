Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни

Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
Лучшими "доставщиками" являются астероиды от 20 метров до километров в диаметре. Фото: Pixabay

Ученые рассказали о новом условии зарождения инопланетной жизни. Открытие сделали исследователи из Великобритании.

С их слов, на первых этапах существования планеты, которая в дальнейшем может стать обитаемой, из-за высокой температуры на ней не смогут существовать важные для живых организмов вещества. После остывания звезды на нее попадают вещества с падением других объектов.

Как сообщает Live Science, исследователи определили, что наилучшими «доставщиками» являются астероиды.

Специалисты также выяснили, что худшие звезды для обитаемых планет — это красные карлики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Плутону могут вернуть статус планеты. Такое заявление выразил глава NASA.

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Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
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