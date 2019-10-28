Глава NASA заявил, что Плутону нужно вернуть статус планеты

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Плутон должен считаться планетой.

«Я здесь чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон – это планета», — заявил он, сообщает Forbes.

При этом он отметил, что хочет добиться того, чтобы Плутон официально получил звание планеты.

Напомним, в 2006 году после долгих споров было принято решение лишить Плутон статуса планеты. С тех пор Плутон стали называть карликовой планетой, однако споры до сих пор не умолкают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что NASA официально объявило о прекращении космической миссии орбитального телескопа Кеплер. Телескоп Кеплер после девяти лет исследования космоса исчерпал все запасы топлива, необходимого для дальнейших научных открытий, и завершил свою миссию.