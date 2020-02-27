На праздничном открытии «Галамарта» в Санкт-Петербурге подушка – 99, а электрический чайник – 199 рублей!

29 февраля в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Для посетителей заготовлены ШОК-цены на товары для дома и отличные подарки, а специально для детей будет действовать акция «Каждая вторая игрушка – всего за 1 рубль!». Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ул. Шувалова, 8.

Зима позади, а весну лучше всего встречать с отличным настроением! ШОК-цены от «Галамарта» этому способствуют как нельзя лучше: подушка или 3 кг стирального порошка будут стоить всего 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15%; она будет действовать с 2 по 16 марта.

А в 19.00 будет возможность получить отличные подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 на покупки в «Галамарте»! Как раз, чтобы обновить домашнюю обстановку к весне.

Также в этот день не забудьте порадовать малышей, весь специально для них будет действовать акция «Каждая вторая игрушка – за 1 рубль!». А 8-го марта приходите в магазин за тюльпанами, их также можно будет приобрести всего за рубль.

«Галамарт» — это более 7 000 товаров для дома и сада: инструменты, техника, посуда, хозтовары и многое другое. Здесь можно купить все необходимое для дома, причем намного дешевле, чем в других магазинах. Кроме того, в «Галамарте» регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ул. Шувалова, 8. Часы работы: 09.00-21.00 Праздничное открытие: 29 февраля с 09.00 до 19.00 www.galamart.ru

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